Hyundai Motor отказалась выкупать свой бывший завод в Петербурге

Автокомпания Hyundai Motor не воспользовалась возможностью на обратный выкуп своего бывшего завода в России, сообщает РИА Новости .

«Мы продолжаем предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и по-прежнему намерены оказывать эти услуги в будущем», — отметили в компании.

Ранее агентство News1 писало, что Hyundai Motor вела переговоры с РФ, но к крайнему обозначенному сроку — 31 января — не воспользовалась данным правом. Одним из решающих факторов стало активное распространение на российском рынке машин производителей из КНР.

На бывшем заводе Hyundai Motor теперь собирают автомобили Jaecoo, эта марка входит в состав китайского автоконцерна Chery.

В начале 2024 года южнокорейская компания продала 100% акций ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» отечественному ООО «Арт-Финанс», маткомпании ООО «АГР». В сделку были включены две производственные площадки в Петербурге: заводы в промзонах Каменка и Шушары.

