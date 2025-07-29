HR-специалист перечислила возможные вакансии для подростков

Трудовой кодекс России позволяет подросткам официально трудоустраиваться с 14-летнего возраста. Однако не все компании честно следуют правилам. Лоикова отметила, что перед поиском работы подросткам необходимо самостоятельно изучить, какие виды деятельности им разрешены и где можно найти безопасные варианты трудоустройства.

Законодательство позволяет молодым людям от 14 лет заниматься несложной трудовой деятельностью не более четырех часов ежедневно при условии согласия родителей. По достижении 15-летнего возраста рабочее время увеличивается до пяти часов, а сам подросток может самостоятельно подписать трудовой договор, если уже окончил школьное обучение.

Шестичасовой рабочий день доступен с 16 лет, а полноценный восьмичасовой — только с совершеннолетия. По словам эксперта, подростки могут выбирать работу из разных сфер деятельности: они могут быть аниматорами, курьерами, мерчендайзерами, участвовать в массовках для фильмов или рекламных роликов, а также устраиваться в сферу общественного питания. Она рекомендует использовать надежные ресурсы для поиска вакансий или обращаться в центры занятости, считая их наиболее эффективными.

«Есть еще вариант устроиться с помощью родителей. Многие компании охотно берут детей сотрудников на летние проекты. Главное помнить, что труд для подростков должен быть легким. То есть это не грузчики, это не работа на стройках, без каких-то сверхурочных, ночных смен, работа без командировок и обязательно без вредных условий труда и других обстоятельств деятельности, которые противопоказаны сотруднику в данном случае по закону или по медицинскому заключению», — предупредила Лоикова в разговоре со Sputnik.