Ход работ в СК «Обухово» проинспектировал депутат Мособлдумы

Депутат Московской областной Думы Марк Черемисов с рабочим визитом посетил спортивный комплекс «Обухово». Главной целью визита стал контроль за ходом ремонтных работ, которые ведутся в учреждении за счет бюджетного финансирования, передает пресс-служба администрации Богородского городского округа.

Вместе с директором комплекса Алиной Исаевой парламентарий осмотрел обновляемые душевые помещения. На их капитальный ремонт было выделено 500 тысяч рублей. Работы ведутся в минималистичном стиле, что создает ощущение чистоты, простора и комфорта. Для отделки используются надежные и практичные материалы, которые обеспечат долгий срок службы помещений при активной эксплуатации. Новое планировочное решение сделает душевые более удобными для посетителей.

Параллельно в СК «Обухово» идет работа по подготовке к зимнему сезону. Депутат также оценил ход обновления раздевалки и зоны проката коньков. Здесь появится современная система хранения инвентаря и будет налажена система его быстрой выдачи. Это позволит сократить очереди и повысить качество обслуживания гостей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.