Hisense запустил выпуск умных телевизоров в Калужской области
Компания Hisense запустила производство умных телевизоров в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области, сообщает «Бриф24».
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что выпуск организовали на заводе российской компании VVP Tech. Ранее эту площадку занимал южнокорейский производитель электроники.
Предприятие начало работу с моделей, востребованных на российском рынке. Среди них — Smart TV и телевизоры с разрешением 4K.
Мощности площадки позволяют обеспечить полный цикл производства: монтаж печатных плат, литье пластика и финальную сборку. По словам Шапши, локализация поможет сократить сроки поставок и повысить доступность бытовой электроники для российских покупателей.
Губернатор отметил, что власти региона продолжат сопровождать проект и рассчитывают на развитие предприятия.
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