Hisense запустил выпуск умных телевизоров в Калужской области

сегодня в 15:51

Компания Hisense запустила производство умных телевизоров в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области, сообщает «Бриф24» .

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что выпуск организовали на заводе российской компании VVP Tech. Ранее эту площадку занимал южнокорейский производитель электроники.

Предприятие начало работу с моделей, востребованных на российском рынке. Среди них — Smart TV и телевизоры с разрешением 4K.

Мощности площадки позволяют обеспечить полный цикл производства: монтаж печатных плат, литье пластика и финальную сборку. По словам Шапши, локализация поможет сократить сроки поставок и повысить доступность бытовой электроники для российских покупателей.

Губернатор отметил, что власти региона продолжат сопровождать проект и рассчитывают на развитие предприятия.

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