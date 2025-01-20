Хинштейн выявил несоответствие заявленных цен на продукты с реальными

Губернатор Хинштейн: цены в магазинах Курской области не совпадают с заявленными

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн провел проверку цен в магазинах после негативных отзывов местных жителей в социальных сетях. Граждане выразили недоверие к информации о снижении цен на продукты, и Хинштейн решил сам оценить ситуацию, посетив три торговых точки без предварительного уведомления, сообщает АБН24 .

Он проанализировал стоимость 23 позиций социально значимых товаров, в том числе продуктов из борщевого набора, которые подорожали перед Новым годом.

Выяснилось, что цены на некоторые продукты действительно возросли по сравнению с декабрем 2024 года, и в ряде случаев данные, представленные Курскстатом, не соответствуют реальной картине.

К примеру, стоимость свежих огурцов оказалась значительно выше заявленных 199 рублей, а составила 270, 240 и 230 рублей в разных трех магазинах. Также были выявлены несоответствия по ценам на картофель, лук и капусту.

Хинштейн отметил необходимость пересмотра системы статистического анализа и предложил подготовить инициативы для Минпромторга, чтобы повлиять на снижение цен. Также он добавил, что чиновники не должны полагаться только на статистические данные.