Хейтеры заблокировали стримеру Братишкину все переводы и счета в банках

Один из самых популярных стримеров на платформе Twitch Владимир Семенюк, более известный как Братишкин, подвергся хейтерской атаке, которая привела к блокировке всех его банковских операций. Злоумышленники заморозили карты стримера, чтобы он не мог хвастаться переводами крупных сумм, пишет SHOT .

Братишкин сообщил, что в какой-то момент ему стали приходить СМС-сообщения о блокировке карт и счетов. Когда он начал разбираться, в чем дело, оказалось, что неизвестные с подставного номера сообщили в кредитные организации информацию о якобы утере карт. Это привело к тому, что все карты и счета стримера заморозили.

По словам Братишкина, позже один из хейтеров прислал ему сообщение с угрозами и напомнил, как стример хвастался аудитории, что столкнулся с трудностями переводов со счета на счет таких сумм, как один миллион рублей.

Теперь Братишкину придется пройтись по банкам, чтобы восстановить доступ к своим счетам и картам.