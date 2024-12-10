Хавьер Милей за год снизил инфляцию в Аргентине, но уровень бедности вырос

Новый президент Аргентины Хавьер Милей всего за год работы в должности сумел снизить инфляцию в стране в 10 раз, опустив ее до отметки в 2,7%, но параллельно с этим в стране вырос уровень бедности до максимальных значений, сообщает РБК .

С началом президентства Милей снизил стоимость национальной валюты вдвое, с 366 до 800 песо за доллар, и уменьшил государственные выплаты на энергию и общественный транспорт. После вступления в должность он анонсировал план, известный как Сводный закон (Ley Omnibus), целью которого было кардинальное экономическое обновление нации через внедрение около 600 структурных изменений.

Принять нововведение получилось не сразу, так как коалиция президента «Свобода наступает» располагает лишь 40 из 257 мест в палате депутатов и 7 из 72 мест в сенате, но в итоге документ приняли с многочисленными правками, в числе которых остались такие инициативы, как создание стимулов для компаний, инвестирующих не менее 200 млн долларов.

После этого началась череда увольнений. За 9 месяцев Милей отправил в отставку более 30 тысяч госслужащих. В итоге его действия привели к снижению инфляции с 25,6% до 2,7%. Для страны, которая много лет подряд страдает от гиперинфляции, это стало достижением, но при этом уровень бедности в Аргентине также стремительно увеличился, как уменьшилась инфляция.

Все это время в Аргентине граждане ожидали неизбежного экономического кризиса, что побудило их к сбережению средств. Этот избыточный консерватизм привел к значительному уменьшению уровня потребления и инвестиционной активности. С аналогичными проблемами столкнулись и местные компании. Такое уменьшение потребительского спроса стало причиной глубокой рецессии, что усилило проблему бедности в стране, ведь уменьшение объемов продаж и производства напрямую влияет на доходы.