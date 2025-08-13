Хартию надежных медовиков подписали в Москве

13 августа в Москве Елена Саратцева, директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Борис Огарков и председатель совета по качеству меда «Руспродсоюза» Дмитрий Галаганов подписали хартию надежных производителей меда.

«Мы сегодня собрались для того, чтобы восстановить доверие к меду, который стоит сегодня на полках в магазинах. <…> Для того чтобы не потребители занимались проверкой качества, ведь потребитель по определению должен получать товар, заявленный наименованию», — сказала Саратцева.

Она отметила, что в законодательстве не было определения термина «мед» и безнаказанно под его видом продавали варенье и прочие похожие на мед продукты.

«Для нас большая честь оказаться той площадкой, на базе которой будут пилотироваться новые подходы к контролю качества, начиная с пасеки и заканчивая полкой. Это очень сложно, но очень амбициозно, и мы уверены, что мы сможем эту инициативу поддержать и реализовать», — заявил Огарков.

14 августа будет отмечаться Медовый спас. По традиции это праздник начала Успенского поста и благодарения за первый мед.