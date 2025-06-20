Губернатор Воробьев и глава «Роскосмоса» Баканов обсудили вопросы сотрудничества

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым вопросы сотрудничества в ряде сфер, в том числе в области развития высокотехнологичных производств. Встречу провели в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«В Подмосковье сосредоточены стратегические предприятия космической отрасли: заводы, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро. Например, НПО Лавочкина в Химках, РКК „Энергия“ в легендарном Королеве. У нас на территории центр подготовки космонавтов и центр управления полетами. Предприятия „Роскосмоса“ производят двигатели ракет, космические корабли и спутники, управляют космическим движением, готовят и координируют работу космонавтов на орбите. И сегодня мы обсудили, где бы могли более тесно сотрудничать, совместно развивать высокотехнологичные производства столь важные для страны», — отметил Воробьев.

Для Московской области такое взаимодействие означало бы создание новых рабочих мест и поступление налогов. В ракетно-космической сфере задействовано 30 тыс. сотрудников, отметил губернатор.

Подмосковье старается оказывать поддержку людям, которые выбрали для работы столь непростые и важные профессии. С 2016 года 145 работникам в Подмосковье выдали субсидии на покупку жилья. Это произошло в рамках региональной программы «Социальная ипотека», рассказал Воробьев.

Подмосковье — одна из основных территорий развития ракетно-космической отрасли РФ. В регионе проводят научные разработки, создают нужную технику. В области работают 23 предприятия, которые находятся в составе «Роскосмоса».

Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов рассказал, что Подмосковье всегда было стратегическим партнером компании. В регионе находятся важные предприятия ракетно-космической отрасли. Баканов поблагодарил Воробьева за системную поддержку инициатив «Роскосмоса».