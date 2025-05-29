Губернатор Вологодской области рассказал о посевной кампании 2025 года

сегодня в 15:36

В Вологодской области, как и в ряде других субъектов РФ, текущая посевная кампания осложнена неблагоприятными погодными условиями. Затяжные холода и проливные дожди привели к задержке старта полевых работ, однако аграрии региона прилагают максимум усилий для оперативного решения поставленных задач, сообщает «Бриф24» .

Губернатор области Георгий Филимонов проинформировал о том, что сельхозпроизводители уже реализовали свыше половины намеченного плана.

По его словам, вологодские аграрии «берут реванш у погоды». Несмотря на нестабильные погодные условия, руководство области и представители агропромышленного комплекса выражают уверенность в своевременном завершении посевной кампании, что позволит обеспечить продовольственную безопасность региона.

«Посевная в разгаре. Зашли в сев позже. Теперь задача сельхозтоваропроизводителей области — отсеяться полностью, выполнив план. Наверстываем по-стахановски. Выполним и перевыполним. Ловим погоду», — заключил Георгий Филимонов.