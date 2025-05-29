Губернатор Вологодской области рассказал о посевной кампании 2025 года
В Вологодской области, как и в ряде других субъектов РФ, текущая посевная кампания осложнена неблагоприятными погодными условиями. Затяжные холода и проливные дожди привели к задержке старта полевых работ, однако аграрии региона прилагают максимум усилий для оперативного решения поставленных задач, сообщает «Бриф24».
Губернатор области Георгий Филимонов проинформировал о том, что сельхозпроизводители уже реализовали свыше половины намеченного плана.
По его словам, вологодские аграрии «берут реванш у погоды». Несмотря на нестабильные погодные условия, руководство области и представители агропромышленного комплекса выражают уверенность в своевременном завершении посевной кампании, что позволит обеспечить продовольственную безопасность региона.
«Посевная в разгаре. Зашли в сев позже. Теперь задача сельхозтоваропроизводителей области — отсеяться полностью, выполнив план. Наверстываем по-стахановски. Выполним и перевыполним. Ловим погоду», — заключил Георгий Филимонов.