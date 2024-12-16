Губернатор Подмосковья: новая индустриальная площадка появится в Ленинском округе

«Мы завершим строительство в декабре, ровно через год», — сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что там Подмосковье работает вместе с «Росатомом» и другими передовыми компаниями, которые занимают инновационными продуктами.

Глава региона напомнил, что в Московской области функционируют особые экономические зоны, в частности, «Дубна». В ОЭЗ занимаются роботами, микрочипами, всем, что связано с микроэлектроникой и авиастроением. Там трудятся молодые инженеры, которые выпускают на рынок очень конкурентные продукты.