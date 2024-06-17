Губернатор Подмосковья: индустриальные парки загружены на 87%

Индустриальные парки в Московской области загружены на 87%, поэтому идет строительство новых, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Индустриальные парки у нас загружены на 87%, поэтому мы новые строим, и строим уже с колледжами, которые находятся на территории этих индустриальных парков. В Ленинском округе вы помогли в том числе выделить нам землю из федерального имущества, и там мы начинаем большой проект индустриального парка», — сказал Воробьев.

Ранее глава региона заявлял, что в июне или в первой декаде июля важно выйти на строительство первого нового индустриального парка по современным стандартам.

Он подчеркнул, что подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.