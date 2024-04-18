Губернатор Подмосковья: бюджет региона в 2023 году вырос на 18%

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью каналу «Россия 24» рассказал, что бюджет региона в прошлом году увеличился на 18%.

«Мы очень дорожим, тем что видим рост и, самое главное, стабильный рост бюджет. У нас очень большие запросы и на модернизацию инфраструктуры, мосты, плотины, школы, поликлиники, дороги, транспорт — все это нуждается в обновлении, развитии». Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

По словам главы Подмосковья, когда регион растет, важно успеть не допустить коллапса на том или ином направлении.

«Мы плюс 18% прибавили в прошлом году, а в абсолютной цифре - это 55-56 млрд рублей». Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Также Воробьев отметил, что в этом году НДФЛ и налог на прибыль показывают стабильные результаты.