Губернатор: Подмосковье работает по вопросам госимущества с правительством РФ

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам губернатора, это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор отметил важность того, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц. В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения.