Губернатор: индустриальные парки в Подмосковье востребованы у бизнеса

Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы – мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», – сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что отечественный бизнес тоже растет благодаря государственным программам и Фонду развития промышленности.

По его словам, промышленная ипотека может инвестировать и давать хороший результат.