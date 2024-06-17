Губернатор: индустриальные парки в Подмосковье востребованы у бизнеса
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы – мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», – сказал Воробьев.
Губернатор добавил, что отечественный бизнес тоже растет благодаря государственным программам и Фонду развития промышленности.
По его словам, промышленная ипотека может инвестировать и давать хороший результат.
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области