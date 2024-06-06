Губернатор: горно-шахтное оборудование начнут производить в Солнечногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и основатель – учредитель, коммерческий директор ООО «Гормаш Глобал» Алексей Каширский подписали на ПМЭФ соглашение о строительстве двух заводов по производству горно-шахтного оборудования, передает корреспондент РИАМО.

По словам главы региона, уже в 2027 году на двух заводах в г. о. Солнечногорск смогут производить более 500 машин в год: шахтные самосвалы грузоподъемностью до 50 тонн, буровые установки, погрузо-доставочные машины (до 20 тонн), а также различную вспомогательную технику для горных работ.

«Запуск производства горно-шахтного оборудования для подземных работ — еще один шаг к индустриальному и технологическому суверенитету нашей страны. <…>. В планах поставлять продукцию „Гормаш Глобал“ на Дальний Восток, Таймыр, Кольский полуостров и другие территории, где активно ведется добыча полезных ископаемых. Общий объем инвестиций в проект — 42 млрд рублей. Будет создано почти 2 тыс. рабочих мест», — сказал Воробьев.

Все оборудование, которое будут производить на заводах, планируют выпускать под собственным брендом «СТЭЛЛАР» (Stellar).

На сегодняшний день «Гормаш Глобал» осуществляет оптовые поставки как бурового и вспомогательного оборудования, так и бурового инструмента и запасных частей всем ведущим горнодобывающим предприятиям Российской Федерации. Кроме этого, компания осуществляет сервисное обслуживание всей поставляемой техники. Головной офис «Гормаш Глобал» расположен в Мытищах.

«Пришло время создать крупного производителя горно-шахтного оборудования для обеспечения индустриального и технологического суверенитета России. Мы уже получили 2 участка по программе „Земля за рубль“ в г. о. Солнечногорск. На заводах будет производиться вся линейка горно-шахтного оборудования, которое сегодня остро необходимо для горнодобывающей отрасли нашей страны. Техника импортного производства не всегда способна работать в условиях наших рудников и шахт. А наше оборудование более приспособлено», — рассказал Каширский.