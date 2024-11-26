Губернатор: большая часть иностранных компаний продолжает работу в Подмосковье

В Подмосковье около 200 иностранных компаний, и большая их часть продолжает работу. Некоторые были переданы новым владельцам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Традиционно у нас работали иностранные компании, и их подразделения были одними из самых прибыльных по миру. Транснациональные компании всегда говорили, что в России очень хорошая доходность», — отметил глава региона, выступая на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета.

Он добавил, что в Подмосковье иностранных компаний порядка 200, большинство работает, часть из них перешла в «надежные руки», но они производят продукцию и «радуют нас своими показателями».

Ранее губернатор сообщил, что за год в Московской области открыли огромное количество объектов инфраструктуры по федеральным президентским проектам. Кроме того, есть большое количество концессионных дорог от правительства.