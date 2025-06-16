Губернатор Андрей Воробьев рассказал про важность ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». «Общие ценности — основа роста в многополярном мире» — так сформулирована главная тема форума в 2025 году. Она призвана отразить серьезные перемены в системе международного сотрудничества и формирование нового глобального ландшафта в экономике и политике.

«Пройдет большой экономический форум. Вы знаете, что это всегда важное событие, когда каждый регион и вся наша страна подводят определенные итоги — промежуточные результаты достижений, наработок, контрактов. Это касается как экономической, так и социальной работы, которую мы ведем в рамках идеологии национальных проектов президента (РФ Владимира Путина — ред.), в рамках идеологии президента», — сказал Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что каждый, кто состоит на гражданской государственной службе, должен понимать: все, что вверено ему государством, должно выполняться вовремя и в срок.