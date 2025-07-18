Грушко допустил, что товарооборот между Россией и ЕС снизится до нуля

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко во время встречи со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете допустил, что объем торговли РФ и ЕС может снизиться до нуля. При этом показатель и так сокращался, сообщает РИА Новости .

В 2013 году объем торговли РФ и Евросоюза был 417 млрд долларов. В 2024 году он составил 60 млрд, а в 2025 будет около 40 млрд, отметил Грушко.

Замглавы МИД РФ допустил, что объем торговли РФ и ЕС опустится до нуля. Грушко добавил, что ЕС использует экономическое принуждение в рамках гибридной войны с Россией. Он ввел примерно 19 тыс. санкций.

Грушко отметил, что в ЕС собираются полностью отказаться от газа, нефти и ядерного топлива из РФ. Последнее нужно для атомных станций, которые стоят в странах Европы, и были построены либо СССР, либо РФ.