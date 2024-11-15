Группа «Ресурс» приобрела московского производителя колбасы «Царицыно»

сегодня в 08:20

Крупнейший производитель мяса птицы в РФ, группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс» завершила сделку по покупке столичной группы «Царицыно», сообщает Lenta.ru .

Как пишет газета «Ведомости», производитель купил 100% группы, включая бренды «Царицыно», «Деревенский завтрак» и другие, а еще производственные мощности.

Как рассказали источники, сделку провели на минувшей неделе. Стоимость могла быть 2,5-3 млрд рублей.

«Ресурс» расширяет свой бизнес с 2021 года. ГАП покупает компании, находящиеся в сложном финансовом положении. Ранее она приобрела обанкротившиеся фермы «Самарского бройлера» и банкротящиеся фабрики холдинга «Белая птица» (Белгород).

Новое приобретение «Ресурса» обладает сильным брендом, налаженными каналами дистрибуции в Москве и в субъектах РФ.