Гроссмейстерский Сергей Карякин посетил международный шахматный фестиваль в Дубне

Шестой день международного шахматного фестиваля «Дубна-2025», который проходит на базе ОЭЗ «Дубна» с 12 ноября, стал особенно запоминающимся: в качестве почетного гостя игры посетил многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Московской области, международный гроссмейстер Сергей Карякин. Он приветствовал участников и сыграл блицпартию с юным шахматистом из наукограда, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Шахматный фестиваль проходит в конгресс-центре подмосковной ОЭЗ уже седьмой раз. И это символично: на бизнес-площадке разрабатываются и внедряются передовые технологии, формируется экономика будущего, основанная на интеллекте, знаниях и креативе подобно партии в шахматы, где каждый ход продуман и стратегически важен для достижения конечной победы.

Организатор мероприятия — спортивная школа «Дубна» под руководством тренера-преподавателя Виктора Березина, мастера ФИДЕ и международного арбитра, при поддержке управляющей компании ОЭЗ «Дубна». В фестивале принимают участие более ста шахматистов от 8 до 82 лет. Позади первые партии в блицтурнирах и турнирах по стандартным шахматам, ум и тактику в которых демонстрировали представители шахматных школ и клубов из Московской области, других регионов России, из Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана и Монголии.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев — постоянный участник шахматных баталий, проходящих на территории особой экономической зоны, он не только принимает любителей и профессионалов интеллектуальной игры, но и выступает в качестве болельщика дочери Лидии. Обращаясь к участникам, руководитель отметил, что именно на этой площадке фестиваль вышел на высокий международный уровень.

«Шахматы и бизнес имеют гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. В этих сферах побеждает тот, кто видит дальше других, способен просчитывать риски, сохранять спокойствие, принимать верные и сильные решения. И в бизнесе, и за шахматной доской важно мыслить на несколько ходов вперед — только так достигаются настоящие победы», -подчеркнул на торжественной церемонии Антон Афанасьев.

Тепло приветствовал участников традиционного мероприятия международный гроссмейстер, который акцентировал внимание на том, что интеллектуальная игра повышает творческий потенциал и стремление к развитию.

«Сегодня не так часто проводятся шахматные турниры международного уровня, а в Дубну, кроме России, приехали участники из пяти стран и это очень здорово. Хочу всем пожелать удачи и надеюсь, что все вы в первую очередь получаете огромное удовольствие от игры», — сказал Сергей Карякин.

Карякина познакомили с фотоэкспозицией «ОЭЗ «Дубна» в лицах», на снимках которой запечатлены видные деятели федерального и регионального правительств, представители бизнеса, побывавшие здесь с деловыми и ознакомительными визитами. Теперь экспозицию пополнит и фото с гроссмейстером. Также Сергей Карякин продемонстрировал свое мастерство, подарив участникам и болельщикам впечатляющий матч с 12-летним шахматистом Александром Лифантовым. Талантливый школьник из наукограда занимается шахматами всего три года и уже сыграл в команде первенства Московской области, где его команда заняла третье место.

В ОЭЗ «Дубна» мечта Александра Лифантова осуществилась. Блицпартия была короткой, предсказуемо выиграл сильнейший. Участники пожали друг другу руки, а победы у начинающего шахматиста еще впереди. Пока же увлекательные поединки Международного шахматного фестиваля «Дубна-2025» продолжаются — в программе на ближайшие дни классические и быстрые шахматы. 20 ноября будут подведены итоги и победителям вручат заслуженные награды.

В этот день в наукограде Дубна состоялось еще одно важное для любителей и профессионалов увлекательной игра событие — в Молодежном центре «Инициатива» торжественно открыт Шахматный клуб Сергея Карякина. Гроссмейстер пообещал, что теперь встречи за шахматной доской будут более частыми.

