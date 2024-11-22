Грядет стагфляция: экономист спрогнозировал экономическую ситуацию в РФ

Аналитик-экономист, директор Уральской школы переговоров Константин Селянин заявил, что в ближайшие годы Россию может ожидать стагфляция — ситуация, когда падает ВВП, растут инфляция и безработица, сообщает «ФедералПресс».

«Это предсказывает и ЦБ, и Росстат. Они оценивают экономический рост примерно на 1–1,5%, некоторые аналитики дают 3,7%. Замедление экономики будет. Вопрос в том, насколько резко и когда эти 1,5% превратятся в минус», — заявил экономист.

По его словам, для борьбы со стагфляцией сейчас ЦБ использует повышение ставки. На данный момент это привело к увеличение банковских вкладов, но перспектив снижения инфляции пока нет.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что в России стремительно дорожают молочные продукты.