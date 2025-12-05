сегодня в 12:19

Греф считает, что Россия может привнести на рынок Индии лучшие технологии

Глава Сбера Герман Греф считает, что Россия способна предложить Индии передовые технологические решения в тех областях, где она опережает республику, сообщает RT .

В частности, он указал на банковский сектор, финтех и транзакционные сервисы.

Греф подчеркнул возможность передачи Индии самых лучших российских технологий.

«Но есть и множество областей, в которых Индия нас обгоняет, и нам нужен ваш опыт», — добавил глава Сбера.

