Греф считает, что Россия может привнести на рынок Индии лучшие технологии
Фото - © РИА Новости
Глава Сбера Герман Греф считает, что Россия способна предложить Индии передовые технологические решения в тех областях, где она опережает республику, сообщает RT.
В частности, он указал на банковский сектор, финтех и транзакционные сервисы.
Греф подчеркнул возможность передачи Индии самых лучших российских технологий.
«Но есть и множество областей, в которых Индия нас обгоняет, и нам нужен ваш опыт», — добавил глава Сбера.
