Гранты фонда развития промышленности Подмосковья получат еще 11 промпредприятий

Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) определил победителей второго в этом году конкурсного отбора на получение грантов. Грантовая поддержка фонда предоставляется производственным компаниям, работающим в сфере импортозамещения, в рамках субсидирования части процентной ставки по кредитам на покупку и создание основных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Победителями прошедшего конкурсного отбора стали 11 подмосковных компаний. Всего было предоставлено 14 грантов на сумму 100 млн рублей. За счет полученных средств предприятия смогут компенсировать затраты, направленные на уплату части процентов по кредитам, взятым на развитие производства. Гранты покроют проценты по кредитным договорам юрлиц на общую сумму 5 млрд рублей», — сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Это уже второй конкурсный отбор на предоставление грантов ФРП МО в этом году. Первый прошел в июне. Тогда получателями 15 грантов стали 11 промышленных предприятий региона. Общая сумма поддержки составила 130 млн рублей.

В декабре ФРП МО проведет третий конкурсный отбор по распределению грантов. В соответствии с условиями программы, подмосковные производители в сфере импортозамещения могут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, взятым с 1 января 2023 года. Минимальная сумма кредита для участия в программе — 30 млн рублей. Максимальный размер гранта — 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 50 млн рублей для одного предприятия.

Подробнее об условиях получения грантов фонд развития промышленности Московской области можно узнать на сайте организации. О сроках начала приема заявок на участие в конкурсе будет сообщено дополнительно на сайте ФРП МО, а также на официальных ресурсах министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.