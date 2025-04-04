Градообразующий завод в Пермском крае увеличил убыток в пять раз

АО «Александровский машиностроительный завод» в Пермском крае по итогам 2024 года показал убыток в 574,6 млн рублей. Это в пять раз больше, чем годом ранее, сообщает URA.RU .

В финансовой отчетности предприятия указано, что выручка составила 843,7 млн рублей. Убыток по итогам 2023 года — 103,2 млн рублей.

«АМЗ» создан в 1802 году, он является градообразующим предприятием и ведущим производителем горно-шахтного оборудования в странах СНГ. Завод выпускает редукторы, вагонетки, электровозы и так далее.

Ранее французский бренд Chanel, покинувший Россию, зафиксировал прибыль в 3,5 млрд рублей за минувший год. До этого российское подразделение компании сообщало об убытках: 1,8 млрд рублей в 2022 году и 7,7 млрд — в 2023-м.