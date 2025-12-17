ГП просит запретить деятельность акционера компании «Кондитерус Ком»*

Тверской суд Москвы принял к рассмотрению иск Генеральной прокуратуры, направленный на прекращение деятельности одного из акционеров фирмы «Кондитерус ком»*, которой принадлежат торговые марки «Яшкино» и «Кириешки», сообщает «Интерфакс» .

В зале суда заявили, что в судебные органы поступило исковое заявление о запрете на осуществление деятельности Семеновым И.А., являющимся частью акционерного общества «Кондитерус Ком»*. Помимо этого, сторона, подавшая иск, требует изъятия в пользу государства именных акций АО «Кондитерус Ком»*, находящихся в собственности ответчика.

Предполагается, что в скором времени суд определит дату проведения слушания по делу.

Ранее Тверской суд Москвы признал деятельность АО «Кондитерус Ком»* экстремистской и запретил ее. Кроме того, владельцы компании Николай и Денис Штенгеловы**, также были признаны экстремистским объединением, а акции группы компаний «КДВ» (включая АО «Кондитерус Ком»*) были конфискованы в пользу России.

*Компания признана экстремитской и запрещена в РФ.

**Признаны«экстремистским объединением» и запрещены в РФ.

