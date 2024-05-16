сегодня в 11:47

Экономист Зельцер: доллар будет стоить около 90 рублей на следующей неделе

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что к следующей неделе (20-26 мая 2024 года) курс доллара станет колебаться в пределах 90 рублей. По его словам, на данный момент иотсутствуют факторы, способные повлиять на ослабление рубля, сообщает Газета.ru .

Экономист обратил внимание, что жесткая денежно-кредитная политика Центробанка способствует сдерживанию спроса на иностранную валюту под импорт.

«Это увеличивает общее предложение валюты на рынке, говорить о девальвации рубля попросту странно», — объяснил Зельцер.

Он добавил, что глобальный доллар DXY упал под 105 пунктов, что обеспечило поддержку других мировых валют, в том числе развивающиеся нацвалюты.