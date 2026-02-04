Госзакупки у самозанятых в Подмосковье в 2025 году выросли на 79%

В 2025 году объем государственных закупок у самозанятых в Московской области достиг 1,75 млрд рублей, что на 79% больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В 2025 году объем закупок государственных заказчиков у самозанятых по всей России составил более 48,3 млрд рублей, что в четыре раза превышает показатель предыдущего года. Количество самозанятых, заключивших договоры, увеличилось почти на 30% и превысило 12 тысяч поставщиков.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что самозанятые становятся важной частью системы госзакупок. С 2019 по 2025 годы сумма договоров с их участием превысила 72,7 млрд рублей, а почти 28 тысяч предпринимателей на налоге на профессиональный доход стали поставщиками по 223-ФЗ. По его словам, расширению участия способствуют меры поддержки, в том числе предоставление преференций, ранее доступных только малому и среднему бизнесу.

В Московской области в 2025 году поставщиками товаров и услуг для государственных компаний стали 993 самозанятых. Общий объем закупок составил около 1,75 млрд рублей, что на 79% больше, чем в 2024 году, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Корпорация МСП и региональные органы власти продолжают мониторинг выполнения 25%-ой квоты на закупки у МСП по 223-ФЗ. С 1 апреля 2020 года самозанятые получили право участвовать в этих закупках наравне с малыми и средними предприятиями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.