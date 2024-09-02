Госсубсидии увеличили продажи китайских электромобилей в августе

Государственные субсидии помогли китайским автопроизводителям увеличить продажи электромобилей в августе 2024 года на 36% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, пишет «Коммерсант» .

Продажи компании BYD в августе составили 373 тысячи машин, что на 36% больше, чем в аналогичный период 2023 года, компания Li Auto продала 48,1 тысячи единиц транспорта. Этот показатель на 38% больше, чем в прошлом году, продажи компании Zeekr выросли на 46%, достигнув показателя в 18 тысяч единиц авто.

«Рынок входит в период пикового спроса на фоне небольшого числа новых моделей и все большего числа акций и других программ по привлечению клиентов», — отметил аналитик инвестбанка Nomura Джоэль Инь.

Автоэксперты также считают, что положительно на продажи повлияли государственные субсидии. Схема trade-in пользуется популярностью, а также на рост продаж влияет спрос со стороны дилерских центров.