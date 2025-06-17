Госпрограммы поддержат стартапы при правильном учете финансирования

Эксперт рассказал, как правильно учитывать расходы при работе с господдержкой

Государственная поддержка открывает инновационным компаниям возможности для роста: гранты, субсидии, льготные займы и бюджетные инвестиции. Однако использование средств требует строгого учета и правильного подтверждения затрат. Технический директор «Форпост Солюшнс» Виктор Клементьев рассказал, как стартапам вести отчетность по госпрограммам, чтобы не лишиться финансирования, сообщает АБН24 .

Современные инновационные компании могут получить поддержку через гранты, субсидии, льготные займы и бюджетные инвестиции, покрывающие расходы на разработку, производство, сертификацию, патентование, маркетинг, обучение персонала и программное обеспечение. Каждая форма финансирования требует строгого соблюдения правил учета и подтверждения затрат.

Виктор Клементьев отметил важность сбора и оформления документов — договоров, счетов, платежных поручений и актов выполненных работ. Любые ошибки, например в наименованиях или номерах договоров, могут привести к отказу в зачете расходов.

При планировании будущих затрат следует адекватно оценивать потребности проекта и целевое использование средств, что помогает избежать возврата финансирования. Грамотный учет включает полную отчетность, разделение бюджетных и внебюджетных расходов, а также регулярную промежуточную и итоговую отчетность в соответствии с контрольными точками проекта.

Также эксперт подчеркнул, что структура расходов меняется с этапами проекта: от инвестиций в исследования на начальной стадии до затрат на производство и маркетинг при масштабировании. Современные институты развития предоставляют консультации и электронные сервисы для упрощения подачи документов.

Правильное планирование и учет позволяют не только повысить шансы на получение господдержки, но и эффективно управлять ресурсами стартапа на всех этапах реализации проекта, заключил Клементьев.