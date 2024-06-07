Господдержку нацпроекта «Производительность труда» получили 344 компании Москвы

В течение 2,5 лет реализации национального проекта «Производительность труда» в столице в нем поучаствовали 344 московские компании. Около половины из них окончили этап совместной работы с экспертами и занялись самостоятельным внедрением инструментов национального проекта для последующего увеличения собственной эффективности. Об этом на XXVII Петербургском международном экономическом форуме сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Московский бизнес заинтересован в повышении производительности труда. На сегодняшний день мерами господдержки в рамках нацпроекта воспользовались 344 компании − каждое четвертое крупное и среднее промышленное предприятие столицы. Среди участников программы − резиденты ОЭЗ „Технополис Москва“, высокотехнологичные и инновационные предприятия обрабатывающей промышленности, крупнейшие строительные и транспортные компании, отели и туристические компании, ведущие торговые сети», — отметила Мария Багреева.

Больше всего участников национального проекта относится к сфере обрабатывающего производства — 63%. Компании из сферы торговли составляют 14% участников нацпроекта. На строительный сектор приходится 8%. В марте текущего года правительство Российской Федерации снизило необходимый для вступления в проект порог по годовой выручке для сферы туризма до 180 млн рублей. После этого к национальному проекту присоединились уже 16 компаний данной сферы — порядка 4% от общего числа участников.

Как отметила заммэра, благодаря нацпроекту компании могут найти внутренние резервы и высвободить средства. Их можно направить на повышение заработной платы, модернизацию технологий и расширение производства. Таким образом повышается производительность труда, сокращаются издержки и увеличивается эффективность работы компаний. Все это оказывает положительное влияние на экономическую динамику региона и страны.

Пилотные проекты окончили более 150 предприятий. Они занимаются самостоятельным внедрением инструментов бережливого производства в собственные бизнес-процессы. Участие в национальном проекте позволило им в среднем на 60% увеличить выработку и на 38% сократить время протекания процентов. Неиспользуемые запасы при этом сократились на 37%. Общий экономический эффект компаний от участи я в национальном проекте превышает 5 млрд рублей.

Завершив пилотные проекты, участники продолжают получать различную поддержку от регионального центра компетенций столицы: юридическую поддержку и консультации по вопросам развития и текущей деятельности, информационное и PR-сопровождение, обучающие программы для сотрудников.

Инструментам бережливого производства в рамках национального проекта обучили свыше 4 тыс. сотрудников московский компаний и подготовили более 450 внутренних тренеров, помогающих коллегам внедрять систему непрерывных улучшений.

Нацпроект «Производительность труда» является мерой господдержки бизнеса. В Москве ее реализуют на средства горбюджета. Благодаря участию в проекте компании наращивают объемы производимой продукции и сокращают производственные издержки без дополнительных затрат. В столице национальный проект реализуют с 2022 года. К концу 2024 года в нем поучаствуют 419 предприятий.

С 2022 года в Москве проект реализует Региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный департаменту экономической политики и развития города. Заявку на участие в проекте можно подать через портал оператора нацпроекта в России с обязательным указанием региона — город Москва.

В рамках нацпроекта «Производительность труда» в столице проводят конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2024». Заявки принимают до 28 июня 2024 года.