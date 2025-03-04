Госкомпании в 2024 году закупили у подмосковных МСП товаров и услуг на 430 млрд руб

В 2024 году в России объем закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса вырос более чем на 20% и впервые превысил 9,6 трлн рублей. Это рекордный показатель с момента введения обязательной 25-% квоты на закупки у МСП, за мониторинг которой отвечает корпорация МСП и уполномоченные региональные органы. Рост произошел за счет существенного увеличения объема закупок в сфере обрабатывающих производств, наращиванию поставок высокотехнологичной продукции и разработки отечественных ИТ-решений. Московская область вошла в число регионов-лидеров по объему закупок госкомпаниями у МСП в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Обеспечение участия малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний — это важная мера развития предпринимательской инициативы в рамках нового федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сформировался устойчивый тренд на увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у МСП. В 2024 году компании малого и среднего бизнеса поставили крупным госзаказчикам инновационной продукции на сумму порядка 905 млрд рублей. Таким образом, растет вклад МСП в развитие приоритетных отраслей для формирования экономики предложения», — прокомментировал зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

Участие в закупках госкомпаний дает малому и среднему бизнесу стабильный и крупный рынок сбыта, обеспечивая возможности для дальнейшего развития, считает генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

«В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших договоры с госкомпаниями, выросло на 6,1% по сравнению с 2023 годом и превысило 226 тысяч, что также является рекордным показателем. Это говорит о росте доверия к малому и среднему бизнесу. Предприниматели готовы добросовестно выполнять договоры и эффективно взаимодействовать с крупными заказчиками», — отметил Александр Исаевич.

При этом почти три четверти закупок (более 73% от общего объема) у МСП сформировала продукция производственного назначения. Более чем на треть по сравнению с 2023 годом (до 3,3 трлн рублей) выросла сумма поставок малого и среднего бизнеса госкомпаниям в сфере обрабатывающих производств.

Московская область вошла в число регионов-лидеров по объему закупок госкомпаниями у МСП по итогам 2024 года, а также по приросту объема договоров, по сравнению с 2023 годом.

«В прошлом году объем закупок госкомпаний у подмосковных субъектов МПС превысил 431,3 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 19%. Всего в закупках в прошлом году участвовали более 11,5 тыс. поставщиков из Подмосковья», — рассказала зампредседателя правительства-министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Напомним, что малый и средний бизнес может стать участником инициированной Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП программы «выращивания» и заключить долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. На сегодняшний день уже заключено 16 таких договоров на общую сумму более 6,6 млрд рублей. В 2025 году еще девять компаний с госучастием планируют утвердить свои программы «выращивания» поставщиков. Поддержка бизнесу осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.