Госдума приняла в первом чтении законопроект о филиалах зарубежных банков в РФ

Госдума приняла в I чтении законопроект, который разрешает открывать филиалы иностранных банков в России, он также предполагает для них некоторые ограничения, сообщает ТАСС .

Поправки вносятся в закон «О банках и банковской деятельности». Согласно законопроекту, зарубежный банк сможет получить лицензию на открытие филиала в России. Для этого в нем также указаны необходимые требования и порядок аккредитации.

Кроме того, он предусматривает наличие некоторых ограничений. К примеру, филиалу нельзя будет осуществлять банковские операции и сделки с физлицами, в том числе зарегистрированными как ИП, за исключением некоторых случаев. Также они не смогут открывать и вести банковские счета юрлиц и переводить средства по их поручению.

Филиалам запрещено привлекать денежные средства физ- и юрлиц во вклады. Им также нельзя будет заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью за исключением некоторых случаев.

Кроме того, будут установлены различные требования к квалификации сотрудников и формированию гарантийного депозита филиала.