Госдума одобрила в I чтении законопроект о внесудебном взыскании налогов

Депутаты Госдумы в I чтении одобрили законопроект, который предлагает установить порядок внесудебного взыскания с граждан санкций и обязательных платежей. При этом в случае возникновения спора судебный контроль будет сохраняться, сообщает «Дума ТВ» .

Внесудебный порядок взыскания могут применять в отношении налогов, страховых взносов, сборов. Если долг начислил налоговый орган на основании уведомления, решения о предоставлении вычета или привлечении к ответственности, то внесудебный порядок применяется при согласии физического лица.

Отмечается, что внесудебный порядок могут использовать только в случае бесспорности требований налоговой. Это исключает возможность гражданина подать в суд. Также законопроект предусматривает переходные положения. Сначала физлицам направят информацию о переходе на внесудебный порядок взыскания.

Ранее Госдума РФ одобрила поправку, согласно которой в 2025 году выпускники девятых классов будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) лишь по двум обязательным предметам. Нововведение будет действовать в трех регионах страны.