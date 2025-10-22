сегодня в 15:32

Госдума одобрила проект бюджета на 2026 год в I чтении

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год, а также на плановый период 2027 и 2028 годов. Глава Минфина России Антон Силуанов подчеркнул, что в нем есть ассигнования на индексацию соцобязательств, сообщает РИА Новости .

Одним из главных направлений бюджета, по его словам, считаются меры по улучшению демографии. На три года на это направление потратят 10 трлн рублей.

Задача законопроекта — достижение государственных целей, которые определил президент России Владимир Путин. Законопроект также нужен для выполнения социальных обязательств перед гражданами РФ, обеспечения потребностей обороны и безопасности государства с учетом вызовов.

В бюджете на три года заложены поддержка семьи, здравоохранения, нацпроектов. В 2026 году доходы планируются на уровне около 40,283 трлн.

В 2027 году доход составит 42,91 трлн.

В 2028 году доходы будут 45,869 трлн.

Расходы составят 44 трлн, 46 трлн, 49 трлн рублей соответственно.

