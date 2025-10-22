Госдума одобрила проект бюджета на 2026 год в I чтении
Фото - © РИА Новости
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год, а также на плановый период 2027 и 2028 годов. Глава Минфина России Антон Силуанов подчеркнул, что в нем есть ассигнования на индексацию соцобязательств, сообщает РИА Новости.
Одним из главных направлений бюджета, по его словам, считаются меры по улучшению демографии. На три года на это направление потратят 10 трлн рублей.
Задача законопроекта — достижение государственных целей, которые определил президент России Владимир Путин. Законопроект также нужен для выполнения социальных обязательств перед гражданами РФ, обеспечения потребностей обороны и безопасности государства с учетом вызовов.
В бюджете на три года заложены поддержка семьи, здравоохранения, нацпроектов. В 2026 году доходы планируются на уровне около 40,283 трлн.
В 2027 году доход составит 42,91 трлн.
В 2028 году доходы будут 45,869 трлн.
Расходы составят 44 трлн, 46 трлн, 49 трлн рублей соответственно.
