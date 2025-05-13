Госдума: индексации пенсий работающим будут действеннее при минимальном пороге

Глава комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что индексация пенсий работающим пенсионерам будет более эффективной, если в стране установят минимальный порог этого повышения, пересмотрят формулу перерасчета, сообщает ТАСС .

«В 2026 году работающим пенсионерам проиндексируют пенсию трижды. Звучит внушительно, но на практике не стоит ждать серьезного увеличения выплат», — отметил парламентарий.

Он добавил, что в феврале пенсия вырастет с учетом официальной инфляции за этот год (предполагается, что будет около 7,6%). В апреле прибавка будет зависеть от того, насколько выросли доходы Соцфонда. А в августе пенсию пересчитают по итогам страховых взносов, которые за россиянина уплачивали в течение года работодатели.

По словам Гаврилова, в феврале надбавка может быть 1-1,5 тыс. рублей при средней пенсии работающих примерно в 21 тыс. рублей. Из-за увеличения цен это будет не слишком ощутимо. Какая будет надбавка в апреле, сейчас сказать сложно. А в августе она связана с зарплатой и числом отработанных месяцев в предыдущем году. Но это будет вряд ли больше нескольких сотен рублей.

Депутат подчеркнул, что для ощутимой прибавки к пенсии работающим пенсионерам стоит установить минимальный порог в рублях, например, не менее 1 тыс. за перерасчет. Также в РФ нужно пересмотреть формулу перерасчета в августе, то есть снять ограничение на число пенсионных коэффициентов за год. На сегодняшний день такой россиянин может заработать не более трех ИПК, а максимальная прибавка для непенсионеров достигает 10.

Как считает парламентарий, еще в России нужно улучшить информирование граждан, так как большинство из них не понимают, сколько и почему им прибавили.