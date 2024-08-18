Госдолг всех стран Африки перешагнул отметку 1 трлн долларов

Суммарный государственный долг всех африканских стран перешагнул отметку 1 трлн долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Африки Клавер Гатете.

Каждое третье государство континента с большим показателем государственного долга имеет серьезные проблемы с деньгами. Он растет из-за снижения продолжительных программ льготного выделения средств, инвестиций со стороны других государств.

На финансовое положение африканских стран негативно влияет и глобальное потепление. Из-за него государства региона каждый год теряют до 5% от ВВП. Наихудшие экономические показатели сейчас у трех стран — Ганы, Зимбабве и Эфиопии.

Ранее глава совета директоров «Инжиниринговой компании „2К“» Иван Андриевский сказал, что Африка станет «новой точкой роста на экономической карте». Это произойдет потому, что на континенте много ресурсов и появляются рабочие кадры.