Госдолг США может достичь 133 процентов ВВП к 2029 году

Государственный внешний долг США, по данным текущего года, составил более 34 трлн долларов. Бюджет государства практически полностью истощен, сообщает РИА Новости.

Правительство США продолжает выпуск новых облигаций для покрытия бюджетного дефицита. Также из-за роста госдолга увеличились и процентные платежи. Они составляют около триллиона в год.

В феврале в федеральный бюджет США поступил 271 млрд. При этом потрачено было около 567 млрд. Дефицит финансового года увеличился до 828 миллиардов долларов.

Бывший министр финансов Роберт Рубин отметил, что США находятся в ужасном состоянии. Среди причин — уменьшение внешних источников финансирования США.

В этом году госдолг может увеличиться до 123% ВПП, а к 2029 году — вырастет до 133,9%. Для решения проблемы правительству следует увеличить налоги и сократить расходы.

Действия президента США Джо Байдена привели к падению его популярности у избирателей. В настоящее время его рейтинг упал с 39% до 25% и стал новым антирекордом.