Госбанк Турции Ziraat не открывает счета в рублях

Банк Ziraat отказывается называть причину, почему не открывает счета в рублях

С начала летнего сезона граждане России массово жалуются, что не могут открыть рублевый счет в турецком государственном банке Ziraat, при этом кредитная организация отказывается объяснять, почему в данный момент не предоставляет вышеуказанную услугу, пишет РИА Новости .

«Нет, сейчас счета в рублях не открываются», — заявили представителю СМИ в филиале банка в ответ на просьбу открыть счет в российской валюте.

Пи этом как-либо объяснить причину отказа в банке не согласились.

Ранее сообщалось, что турецкие экспортеры столкнулись с отказом принимать переводы средств из России с 1 января 2024 года. По неофициальной информации, это связано с давлением США на Турцию на фоне санкций против России.