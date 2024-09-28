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Гонконг в два раза нарастил ввоз золота из России

Гонконг в августе нарастил импорт золота из РФ вдвое, до 650 млн долларов. За месяц он ввез 8,4 т драгоценного металла, сообщает РИА Новости .

При этом в июле показатель составлял 4,1 т.

По итогам августа РФ стала четвертой по поставкам золота в Гонконг (доля — 12%). На первом месте располагается ОАЭ (поставки на 1,6 млрд долларов), затем идут Япония (1 млрд долларов) и материковый Китай (771 млн долларов).

Гонконг в 2023 году активно покупал золото в России, но в декабре из-за увеличения стоимости металла темпы реализации замедлились.

На текущей неделе цена на золото обновила исторический максимум. Она держалась на отметки более 2,7 тыс. долларов за тройскую унцию, но потом немного уменьшилась.