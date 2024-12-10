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Голосование за новый символ для банкноты 1 тыс рублей закончится через 2 дня

Через два дня завершится интернет-голосование за символ для банкноты номиналом одна тыс. рублей. Она будет посвящена Приволжскому федеральному округу, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“».

В онлайн-голосовании могут участвовать все граждане России. Старт народного опроса был дан на площадке Национального центра «Россия» на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам Банка РФ.

Россияне могут выбрать один из 25 объектов в Приволжье. Среди них популярные достопримечательности, объекты культурного наследия и другие места.

Новый дизайн оборотной стороны банкноты номиналом одна тыс. рублей покажут в 2024 году. Онлайн-голосование завершится 12 декабря в 12:00. Поучаствовать можно по ссылке на сайте Банка России.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для демонстрации достижений РФ и опыта регионов, укрепления национальной идентичности и формирования гордости за страну.