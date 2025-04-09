Голикова поделилась подробностями о двойной индексации пенсий с 2026 года

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Минтруда России рассказала о предстоящей с 2026 года практике двойной индексации пенсионных выплат — в феврале и апреле. Данная мера учитывает как инфляционные процессы, так и рост фонда оплаты труда, что, как ожидается, положительно скажется на материальном благосостоянии пенсионеров, сообщает «Царьград» .

«Хочу напомнить, что мы с вами приняли решение, что с 1 января 2026 года мы возвращаемся к двухэтапной индексации страховых пенсий. С 1 февраля выплаты будут повышаться по уровню фактической инфляции за предыдущий год, то есть за 2025-й, а с 1 апреля — на индексацию по темпам роста фонда оплаты труда. Это безусловно более существенное повышение доходов наших пенсионеров, поскольку это двойная индексация», — отметила Голикова.

Вице-премьер также объявила о завершении формирования стратегии, направленной на улучшение жизни пожилых людей в России до 2030 года.

По ее словам, ключевые цели стратегии заключаются в продвижении семейных ценностей и уважения к старшему поколению в обществе, увеличении их материального благосостояния, создании возможностей для самореализации и более активного вовлечения пожилых граждан в общественную жизнь. Голикова выразила надежду, что все субъекты РФ внедрят программы активного долголетия и к 2030 году более 40% пожилых людей будут охвачены этими программами.