Годовая инфляция в России с 3 по 6 мая ускорилась до 7,81%

По данным Минэкономразвития, в период с 3 по 6 мая в России годовая инфляция ускорилась с 7,75% до 7,81%, сообщает ТАСС .

В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе рост цен замедлился до 0,02%. Темпы роста цен снизились до 0,04%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе возобновилось снижение цен на электроприборы и бытовые приборы.

В секторе услуг инфляция составила 0,51% на фоне изменения цен на авиабилеты на внутренние рейсы. Также отмечен рост цен на бензин и дизельное топливо — по 0,03%.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что властям удается балансировать и поддерживать объем кредитования экономики, а также бороться с инфляцией.