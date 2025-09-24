Глубинные процессы: что меняется на рынке колбас в России

«С мясом у нас все отлично — со свининой и курятиной, тут цены стоят на месте годами, и очень плохо с говядиной. Выращивание коров на мясо — очень дорогой и длительный процесс, в отличие от свинины, поэтому им мало кто занимается. Отсюда дороговизна в два раза, отсюда узкий (не массовой) рынок», — заявил экономист Виталий Калугин.

По данным Минсельхоза, за первые 6 месяцев 2025 года российские предприятия суммарно произвели 4 млн тонн колбас и схожей продукции из мясного сырья и субпродуктов, что немного больше, чем за тот же период предыдущего года, когда было выпущено 3,9 млн тонн.

Одновременно объем производства скота и птицы для убоя (в живом весе) в России за первое полугодие 2025 года достиг 7,8 млн тонн, показав прирост в 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

