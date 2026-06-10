Gloria Jeans перевела головной офис в Дубай

Российская компания-производитель одежды Gloria Jeans перенесла основной офисный персонал в Дубай. В России у ритейлера осталось подразделение, управляющее розничной сетью в стране, сообщает Shopper’s .

По словам сотрудников, решение о переводе головного офиса в Дубай было принято собственником бизнеса Владимиром Мельниковым. Он посчитал, что работа в ОАЭ будет более эффективной с точки зрения управления производством, закупки материалов.

При этом подчеркивается, что дубайский офис функционирует как региональный. Он создан для поддержки розницы в РФ. Сам собственник и коммерческий департамент остаются в России.

Как утверждают специалисты, переезд предлагали очень многим работникам. Большинство согласилось. Сейчас в ОАЭ находится почти вся управленческая команда Gloria Jeans. В дубайском офисе трудятся около 100-200 человек.

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