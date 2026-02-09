Главконтроль Подмосковья начал проверку МинЖКХ по администрированию доходов бюджета

сегодня в 18:09

Главное контрольное управление Московской области приступило к проверке исполнения Министерством жилищно-коммунального хозяйства региона полномочий по администрированию доходов бюджета, сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

Проверка затронет работу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области как главного администратора 13 видов доходов бюджета региона. В 2025 году в бюджет Подмосковья поступило более 3 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей составили кассовые поступления из федерального бюджета.

Ревизоры изучат соответствие правовых актов по администрированию доходов требованиям законодательства Российской Федерации. Также будет проверено, как министерство соблюдает эти положения при работе с бюджетными поступлениями.

О результатах проверки Главное контрольное управление Московской области сообщит дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.