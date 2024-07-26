Главбухи ведомств Подмосковья подвели итоги годовой бюджетной отчетности

Главные бухгалтеры центральных исполнительных органов государственной власти и финансовых органов муниципальных образований Подмосковья подвели итоги принятия годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности, ознакомились с новыми законодательными изменениями, а также обсудили сложности в текущей работе. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Коллегиальное обсуждение профильных вопросов на экспертных заседаниях Совета по методическому обеспечению бюджетного (бухгалтерского) учета при министерстве экономики и финансов Московской области объединяет и помогает финансистам быстро и эффективно разбираться с проблемными точками. Благодаря открытому диалогу и дискуссии участники могут обмениваться полезной информацией и делиться опытом, удачными наработками, а также предлагать к обсуждению новые идеи для оптимизации рабочего процесса.

Заседание началось с оценки итогов принятия годовой отчетности за 2023 год. Годовая отчетная кампания в Подмосковье затронула в общей сложности более 3 тыс. государственных (муниципальных) учреждений, более 400 органов местного самоуправления, 40 министерств и госучреждений, а также орган управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Результаты проверки годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2023 год показали высокий уровень ее подготовки по качеству, содержанию, полноте информации и достоверности данных по финансовому положению региона.

На особом контроле по-прежнему находится работа с дебиторской задолженностью по доходам: анализ причин возникновения и проведение мероприятий по ее сокращению.

В рамках экспертного совета также обсудили целевые вопросы, требующие доработки: устранение несоответствия взаимосвязанных показателей при безвозмездной передаче имущества, по межбюджетным трансфертам, субсидиям бюджетным, автономным учреждениям; некорректного отражения информации об изменении входящих остатков валюты баланса и информации об объектах незавершенного строительства в формах бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

В настоящее время в подсистеме сбора и формирования отчетности государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет Московской области» идет внедрение единой электронной платформы обмена извещениями, что позволит обеспечить своевременное отражение в бюджетном (бухгалтерском) учете взаимосвязанных операций по расчетам, перейти на безбумажный документооборот и сократить сроки подписания документов.

В вопросе изменений в нормативных правовых актах особое внимание уделили утвержденной Минфином РФ программе по разработке новых федеральных стандартов по учету в государственных учреждениях, которые планируются к применению в бюджетной сфере с 1 января 2026 года при составлении отчетности 2026 года. В ходе заседания было отмечено, что действующие инструкции по учету и отчетности утратят силу.

Участники совещания также рассмотрели и выработали решения по наиболее актуальным вопросам бухгалтерского учета в части:

установления новых контрольных соотношений в отчетности;

корректировки расходов текущего и капитального характера по межбюджетным трансфертам;

оформления электронных документов: по учету доходов бюджета; при проведении инвентаризации и списании активов; актов приемки товаров, работ, услуг; актов приема-передачи нефинансовых активов;

согласования списания просроченной дебиторской задолженности;

принятия к учету вновь образованных земельных участков;

оформления передачи имущества работникам, исполняющим обязанности дистанционно.

Это позволит обеспечить достоверное отражение фактов хозяйственной жизни в условиях реформирования бюджетной сферы, проводимой в настоящее время.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.