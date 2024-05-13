Глава Зернового союза назвал подорожание пшеницы из-за заморозков спекулятивным

Резкое подорожание пшеницы на Чикагской товарной бирже пока можно назвать спекулятивным, но майские заморозки в России еще не кончились, поэтому в конечном итоге оно может стать обоснованным, заявил РИАМО президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Ранее Bloomberg сообщил, что резкое похолодание в мае в России вызвало взлет фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже: стоимость злакового зерна увеличилась до максимумов августа 2023 года.

«При этом переоценивать влияние заморозков на стоимость пшеницы не стоит. Это может нарушить лишь баланс цен, но не является серьезным риском для продовольственной безопасности в мире», — считает Злочевский.

По его словам, больше всего от майских заморозков пострадали озимые зерновые, большую часть которых составляет пшеница.