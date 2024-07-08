Глава Зернового союза: экспорт продукции АПК сократится в новом сезоне

Ранее агентство АКРА спрогнозировало рекордный рост экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции по итогам 2024 года.

«Экспорт продукции АПК считается не по календарному году, а по границам сельскохозяйственных сезонов. Новый сезон начинается 1 июля. С июля 2023 года по конец июня 2024 года наблюдался абсолютный рекорд по экспорту российской агропромышленной продукции. В нынешнем начавшемся сезоне однозначно будет снижение экспорта по объемам», — пояснил Злочевский.

Что касается экспортной стоимости отечественной продукции АПК, то она, по словам эксперта, будет меняться в новом сезоне в зависимости от мировых цен.

«Пока наблюдается тренд на снижение цен на экспорт сельхозпродукции», — констатировал Злочевский.