Глава Зернового союза: экспорт продукции АПК сократится в новом сезоне
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Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) заметно сократится в новом сельскохозяйственном сезоне по причине частичной потери урожая вследствие майских заморозков, сообщил РИАМО президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Ранее агентство АКРА спрогнозировало рекордный рост экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции по итогам 2024 года.
«Экспорт продукции АПК считается не по календарному году, а по границам сельскохозяйственных сезонов. Новый сезон начинается 1 июля. С июля 2023 года по конец июня 2024 года наблюдался абсолютный рекорд по экспорту российской агропромышленной продукции. В нынешнем начавшемся сезоне однозначно будет снижение экспорта по объемам», — пояснил Злочевский.
Что касается экспортной стоимости отечественной продукции АПК, то она, по словам эксперта, будет меняться в новом сезоне в зависимости от мировых цен.
«Пока наблюдается тренд на снижение цен на экспорт сельхозпродукции», — констатировал Злочевский.