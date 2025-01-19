Глава ВТБ Костин: SWIFT нужно убить и больше к нему не возвращаться

России нужно полностью «убить» SWIFT и больше никогда не возвращаться к такому формату работы. Соответствующее заявление сделал глава ВТБ Андрей Костин в интервью журналиста телеканала «Россия-1» Павла Зарубина, которое корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале .

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться от него и больше с ним не работать. Это прямая утечка информации к нашим недругам», — заявил Костин.

По словам главы ВТБ, на сегодняшний день достаточно способов, которые на самом деле помогут отказаться от SWIFT. Костин утверждает, что это административное решение, которое можно реализовать при двусторонних договоренностях и с применением технологических решений.

Соответствующее заявление Костин сделал, когда комментировал скорое открытие банка ВТБ на территории Ирана. Это будет первый российский банк, который заработает на территории Ирана, что существенно облегчит жизнь гражданам обеих стран.

До появления первых санкционных угроз в адрес России в 2014 году международная система SWIFT активно использовалась в сфере межбанковских переводов, обрабатывая практически все финансовые транзакции по всему миру. Однако заявления западных государств об отключении России от SWIFT подтолкнули ведущие державы к разработке собственных платежных механизмов. В итоге в России появился национальный аналог — Система передачи финансовых сообщений, позволяющая осуществлять передачу финансовых сообщений между банками.